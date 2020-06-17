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Роналду трогательно поздравил сына с днем рождения

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Сыну звездного португальца сегодня исполнилось 10 лет.
Криштиану Роналду с сыном
Криштиану Роналду с сыном
instagram.com/cristiano/

Сегодня, 17 июня, Криштиану Роналду-младшему, сыну выдающегося португальского нападающего Криштиану Роналду, исполнилось 10 лет.

35-летний футболист поздравил своего сына, опубликовав фото на своей страничке в Instagram с трогательной подписью.

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“Я даже не могу поверить, что моему мальчику 10 лет! Время идет, но ты всегда был источником гордости для отца, который так сильно тебя любит. Поздравляю тебя! Какой счастливый день! Я так сильно тебя люблю!“, - написал Роналду в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду устроил костюмированную вечеринку в честь дня рождения близнецов Матео и Евы.

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Теги: Криштиану Роналду, футбол, семья, вне игры, сын, день рождения
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