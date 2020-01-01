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Наполи - Ювентус: прогноз и ставки букмекеров на финал Кубка Италии

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Наполи и Ювентус встретятся в финале Кубка Италии. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Наполи - Ювентус: прогноз букмекеров
Наполи - Ювентус: прогноз букмекеров
Getty Images

В среду, 17 июня, в Риме состоится финальный матч Кубка Италии, в котором встретятся неаполитанский Наполи и туринский Ювентус. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом противостоянии является Ювентус. Так, в компании William Hill на победу “старой сеньоры“ установили коэффициент 2.00, а на триумф Наполи можно поставить с коэффициентом 3.70. Ничья в основное время оценивается в 3.40.

Кубок Италии
Кубок Италии
Getty Images

Схожие котировки установили и в конторе bet365: победа Наполи - 3.75, победа Ювентуса - 2.00, ничья в основное время - 3.40.

Напомним, Наполи в полуфинале турнира обыграл Интер, а Ювентус справился с Миланом.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна видео онлайн-трансляция этого противостояния.

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Теги: Ювентус, Наполи, прогноз букмекеров, ставки букмекеров, ставки на спорт, Кубок Италии, футбол
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