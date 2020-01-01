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Наполи - Ювентус: видео онлайн-трансляция финального матча Кубка Италии

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Наполи и Ювентус встретятся в финале Кубка Италии. Следите за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на нашем сайте.

Наполи - Ювентус: видео онлайн-трансляция
Наполи - Ювентус: видео онлайн-трансляция

В среду, 17 июня, в Риме состоится финальный матч Кубка Италии, в котором встретятся неаполитанский Наполи и туринский Ювентус.

Видео онлайн-трансляция матча Наполи - Ювентус будет доступна в этой новости, начиная с 22:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, небольшое преимущество в этом противостоянии у “старой сеньоры“.

Напомним, в полуфиналах Кубка Италии Наполи обыграл Интер, а Ювентус справился с Миланом.

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Теги: Наполи, Ювентус, видео онлайн трансляция, Кубок Италии, видео, футбол, онлайн трансляция
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