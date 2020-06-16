Сарри: Роналду потерялся в матче с Миланом

Итальянский специалист отметил, что футболист был полезен даже в обороне.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал игру нападающего Криштиану Роналду в матче Кубка Италии против Милана (0:0).

“Роналду преуспел в первые 30 минут матча, а потом потерялся. Это следствие неоптимального физического состояния. Он был полезен везде, даже в обороне. Статистически он хорошо себя показал с точки зрения физики.

Его талант кристально чист. Неважно, где он располагается - на три метра дальше или ближе. Требования были касательно оборонительных действий, а не атакующих“, - цитирует Сарри Corriere dello Sport.

Напомним, Роналду не сумел реализовать пенальти в матче против Милана.