Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сарри: Роналду потерялся в матче с Миланом

Комментариев: 0
Итальянский специалист отметил, что футболист был полезен даже в обороне.
Маурицио Сарри
Маурицио Сарри
Getty Images

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал игру нападающего Криштиану Роналду в матче Кубка Италии против Милана (0:0).

“Роналду преуспел в первые 30 минут матча, а потом потерялся. Это следствие неоптимального физического состояния. Он был полезен везде, даже в обороне. Статистически он хорошо себя показал с точки зрения физики.

Его талант кристально чист. Неважно, где он располагается - на три метра дальше или ближе. Требования были касательно оборонительных действий, а не атакующих“, - цитирует Сарри Corriere dello Sport.

Напомним, Роналду не сумел реализовать пенальти в матче против Милана.

Поделись:
Теги: футбол, Ювентус, чемпионат Италии, Серия А, Маурицио Сарри, Криштиану Роналду
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь