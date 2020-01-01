Наполи - Интер 1:1 видео голов и обзор матча Кубка Италии

"Неаполитанцы" пробились в финал турнира.

Наполи - Интер: видео голов и обзор матча Getty Images

В рамках ответного полуфинального матча Кубка Италии Наполи сыграл вничью с Интером (1:1). Такой исход встречи позволил “неаполитанцам“ выйти в финал турнира.

Гости вышли вперед уже на второй минуте благодаря голу Эриксена, который забил прямым ударом с углового. Под конец тайма Наполи усилиями Мертенса сравнял счет.

Команды после перерыва пытались поразить ворота друг друга, но безуспешно. Интер под конец второго тайма штурмом накинулся на ворота Наполи, но в воротах прекрасно сыграл Оспина или же футболисты “нерадзурри“ не сумели хладнокровно решить момент.

Напомним, что в финале Кубка Италии Наполи сыграет с Ювентусом, который прошел Милан.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Наполи - Интер:

Наполи - Интер 1:1 (первый матч - 1:0)

Голы: Мертенс, 41 - Эриксен, 2

Наполи: Оспина - Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Хисай - Элмас (Руис, 65), Демме, Зьелински (Аллан, 85) - Политано (Кальехон, 65), Мертенс (Милик, 74), Инсинье (Юнес, 85)

Интер: Ханданович - Шкриниар, де Врей (Раноккья, 88), Бастони - Кандрева (Бираги, 72), Барелла, Брозович, Янг (Мозес, 72) - Эриксен (Сенси, 88) - Лукаку, Мартинес (Санчес, 72)

Предупреждения: Оспина - Янг, де Врей