Гаттузо: После перерыва у нас остались те же проблемы

Итальянский специалист уверен, что его команда сможет победить Ювентус в финале Кубка Италии.

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу над Интером в рамках полуфинала Кубка Италии.

“Мы пропустили глупый гол, но это была не ошибка Оспины, а ошибка при позиционировании. После перерыва у нас остались те же проблемы.

Команда верит в то, что мы делаем. Парни работают и полностью отдают себя. У нас есть класс, если мы сможем атаковать и защищаться слаженно, то достигнем многого“.

Специалист также высказался о предстоящем финале, где его команда встретится с Ювентусом.

“Мы встретимся с Ювентусом, который привык побеждать и имеет чемпионский характер, но мы можем дать им бой. Мы знаем, что должны продемонстрировать прекрасную игру, чтобы выиграть трофей“, - цитирует Гаттузо Football Italia со ссылкой на RAI Sport.

Напомним, Ювентус в рамках 1/2 финала обыграл Милан.