Гаттузо: После перерыва у нас остались те же проблемы
Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу над Интером в рамках полуфинала Кубка Италии.
“Мы пропустили глупый гол, но это была не ошибка Оспины, а ошибка при позиционировании. После перерыва у нас остались те же проблемы.
Команда верит в то, что мы делаем. Парни работают и полностью отдают себя. У нас есть класс, если мы сможем атаковать и защищаться слаженно, то достигнем многого“.
Специалист также высказался о предстоящем финале, где его команда встретится с Ювентусом.
“Мы встретимся с Ювентусом, который привык побеждать и имеет чемпионский характер, но мы можем дать им бой. Мы знаем, что должны продемонстрировать прекрасную игру, чтобы выиграть трофей“, - цитирует Гаттузо Football Italia со ссылкой на RAI Sport.
Напомним, Ювентус в рамках 1/2 финала обыграл Милан.
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