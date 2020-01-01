Наполи прошел Интер в Кубке Италии

Мертенс и Оспина вывели хозяев поля на встречу с Ювентусом.

Наполи стал вторым финалистом Кубка Италии, сыграв вничью 1:1 дома с Интером в ответном полуфинале после минимальной выездной победы в Милане.

Для Наполи матч начался шокирующе - уже на 2-й минуте отличился Кристиан Эриксен, забивший гол прямым ударом с углового.

Интер вообще в первом тайме смотрелся лучше и мог забивать еще, но Оспина отбил удар с близкого расстояния головой Лукаку и выстрел в девятку Кандревы. А потом Оспина стал еще и соавтором гола. После подачи углового Интером, он забрал мяч в руки и выбил на чужую половину поля, где Инсинье доправил мяч в штрафную и отдал под удар Мертенсу, который расстрелял ворота Хандановича. Благодаря этому голу Дрис Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории неаполитанцев.

В первой половине второго тайма интереснее смотрелся уже Наполи, но создал лишь один опасный момент, когда Инсинье не сумел переправить мяч в ворота с убойной позиции. Зато когда тайм перевалил экватор, Интер собрал все силы для штурма, но в этот вечер блестяще в воротах играл Оспина. Он отбил великолепный удар Эриксона со штрафного под штангу, он невероятным образом среагировал на удар того же Эриксона после скидки пяткой Санчеса, а Мозес фактически по пустым воротам выстрелил над перекладиной.

В итоге во втором тайме голов команды не забивали, благодаря чему Наполи вышел в финал, где его ждет встреча с Ювентусом.

Наполи - Интер 1:1 (первый матч — 1:0)

Голы: Мертенс, 41 — Эриксен, 2

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Хисай — Элмас (Руис, 65), Демме, Зьелински (Аллан, 85) — Политано (Кальехон, 65), Мертенс (Милик, 74), Инсинье (Юнес, 85)

Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей (Раноккья, 88), Бастони — Кандрева (Бираги, 72), Барелла, Брозович, Янг (Мозес, 72) — Эриксен (Сенси, 88) — Лукаку, Мартинес (Санчес, 72)

Предупреждения: Оспина — Янг, де Врей