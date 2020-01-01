Наполи - Интер: видео онлайн-трансляция матча Кубка Италии

Наполи и Интер разыграют путевку в финал Кубка Италии.

Наполи - Интер: видео онлайн-трансляция Getty Images

Наполи на своем поле примет Интер во втором полуфинальном матче Кубка Италии Наполи. Первая встреча команд на Сан-Сиро, которая состоялась еще в феврале, завершилась победой неаполитанского клуба со счетом 1:0.

Этот поединок станет первым официальным матчем для команд после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция матча Наполи - Интер:

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