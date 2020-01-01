Наполи - Интер: онлайн-трансляция матча Кубка Италии

Наполи примет Интер в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии. Следите за событиями противостояния в онлайн-трансляции на нашем сайте.

В ответном матче полуфинала Кубка Италии Наполи примет Интер. Встреча состоится в Неаполе на Стадио Сан-Паоло в субботу, 13 июня, в 22:00 по киевскому времени.

В первом поединке, который состоялся еще 12 февраля в Милане на стадионе Джузеппе Меацца, неаполитанцы одежали минимальную победу над Интером. Ответный поединок пройдет сейчас, так как в Италии были приостановлены все соревнования из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что по итогам матча определится второй финалист Кубка Италии, который сыграет с Ювентусом, который вырвал путевку у Милана.

И Наполи, и Интер, уже давно не выходили в финал этого турнира. “Адзури“ в последний раз играли в главном матче Кубка Италии в 2014 году и тогда они обыграли Фиорентину, выиграв трофей. Также на их счету победа в Кубке в 2012 году.

“Нерадзурри“ не играли в финале еще дольше - последний раз в 2011-м. В период с 2005 по 2011 годы Интер шесть раз выходил в финал Кубка, где четыре раза праздновал победу. С тех пор за 9 лет лучшим результатом команды был полуфинал.

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