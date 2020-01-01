Ювентус не сумел забить Милану, но вышел в финал Кубка Италии

"Старая сеньора" прошла в финал по правилу выездного гола.

Туринский Ювентус перед ответным полуфинальным матчем Кубка Италии выглядел безоговорочным фаворитом. Мало того, что у них в принципе игроки получше, так у Милана еще и отсутствовали Ибрагимович, Кастильехо и Эрнандес.

С первых же минут Юве дал понять, что они здесь хозяева. Команда Маурицио Сарри сразу же побежала вперед и проводила атаку за атакой, не давая соперникам, которым необходимо было забивать, даже малейшего шанса.

На 14-й минуте после очередного момента Криштиану Роналду пробивал по воротам. Было видно, что португалец подыграл себе рукой, но еще раньше также рукой сыграл и Конти. Арбитр посмотрел повтор и назначил пенальти. К мячу подошел португальский бомбардир и пробил сильно и в угол. Тем не менее, Джиджи Доннарумма успешно парировал удар, переведя мяч в штангу.

Ювентус вышел в финал Кубка Италии Getty Images

Но радоваться тому, что их вратарь совершил такой важный сейв, “россонери“ было суждено не долго. Через несколько секунд после того самого удара с 11-ти метров, форвард Милана Анте Ребич попытался дотянуться до мяча, который летел весьма далеко. Он выставил свою ногу и попал в плече Денило. Очень опасная игра, которую главный рефери поединка расценил, как фол, заслуживающий наказания красной карточкой.

Мало того, что Милану нужно было забивать, но они даже не атаковали, так теперь им предстояло играть в меньшинстве. Логично, что команда Пьоли лишь изредка переходила на половину поля соперника, при чем делала это посредством контратак.

Во втором тайме практически ничего не изменилось. У “россонери“ было два неплохих момента, когда головой пробивали Чалханоглу и Кьяер, но их удары прошли мимо ворот Буффона.

В общем, вопрос в этом матче стоял скорее как “забьет ли Ювентус?“, нежели “забьет ли Милан?“. В итоге не забил никто. Криштиану Роналду очень старался, но так и не сумел поразить ворота Доннаруммы.

Благодаря тому, что португалец распечатал ворота “россонери“ на 90+1 минуте в первом матче, туринцы смогли пройти в финал, где встретятся с победителем пары Наполи - Интер.

Ювентус - Милан 0:0 (первый матч 1:1)

Ювентус: Буффон - Данило (Куадрадо, 86), Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро - Пьянич (Хедира, 62), Матюиди (Рабио, 62), Бентанкур - Дуглас Коста (Бернардески, 62), Дибала, Роналду.

Милан: Доннарумма - Конти (Салемакерс, 88), Кьяер, Романьоли, Калабрия (Лаксальт, 88) - Кессье (Крунич, 82), Беннасер - Пакета (Коломбо, 82), Бонавентура (Леао, 52), Чалханоглу - Ребич.

Предупреждения: Пьянич, Хедира - Конти

Удаление: Ребич, 17

На 16-й минуте Криштиану Роналду не реализовал пенальти (вратарь).