Роналду не сумел реализовать пенальти в матче против Милана

Ювентус принимает Милан в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Италии.

В ответном полуфинальном матче Кубка Италии туринский Ювентус принимает Милан на Альянц Стэдиум. Встреча началась в 22:00 по киевскому времени.

На 16-й минуте встречи “старая сеньора“ могла открыть счет, когда арбитр назначил пенальти в ворота Милана за игру рукой Конти.

Выполнять удар отправился форвард Ювентуса Криштиану Роналду, однако голкипер “россонери“ Джанлуиджи Доннарума сумел перевести мяч в штангу, после чего он отскочил в поле.

Впрочем, шансы у Ювентуса на победу весьма высокие - через мгновение после незабитого пенальти Анте Ребич заработал удаление, ударив соперника прямой ногой в грудь.

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