Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Роналду не сумел реализовать пенальти в матче против Милана

Комментариев: 0
Ювентус принимает Милан в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Италии.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

В ответном полуфинальном матче Кубка Италии туринский Ювентус принимает Милан на Альянц Стэдиум. Встреча началась в 22:00 по киевскому времени.

На 16-й минуте встречи “старая сеньора“ могла открыть счет, когда арбитр назначил пенальти в ворота Милана за игру рукой Конти.

Выполнять удар отправился форвард Ювентуса Криштиану Роналду, однако голкипер “россонери“ Джанлуиджи Доннарума сумел перевести мяч в штангу, после чего он отскочил в поле.

Впрочем, шансы у Ювентуса на победу весьма высокие - через мгновение после незабитого пенальти Анте Ребич заработал удаление, ударив соперника прямой ногой в грудь.

Напомним, следить за этим поединком вы можете в текстовой и видео трансляциях на нашем сайте.

Поделись:
Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, Милан, Кубок Италии, футбол, пенальти
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь