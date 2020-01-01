Ювентус - Милан: видео онлайн-трансляция матча Кубка Италии

Команды поборются за путевку в финал турнира.

Ювентус - Милан: видео онлайн-трансляция Getty Images

В ответном полуфинальном матче Кубка Италии Ювентус на своем поле примет Милан. Встреча состоится в Турине на Альянц Стэдиум в 22:00 по киевскому времени.

В первом поединке на Сан-Сиро команды сыграли вничью - 1:1. По мнению букмекеров, фаворитом в этом противостоянии являются хозяева поля.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция матча Ювентус - Милан:

Отметим, что второй полуфиналист турнира определится в противостоянии между Интером и Наполи, которое будет в субботу, 13 июня.