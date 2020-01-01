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Ювентус - Милан: видео онлайн-трансляция матча Кубка Италии

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Команды поборются за путевку в финал турнира.

Ювентус - Милан: видео онлайн-трансляция
Ювентус - Милан: видео онлайн-трансляция
Getty Images

В ответном полуфинальном матче Кубка Италии Ювентус на своем поле примет Милан. Встреча состоится в Турине на Альянц Стэдиум в 22:00 по киевскому времени.

В первом поединке на Сан-Сиро команды сыграли вничью - 1:1. По мнению букмекеров, фаворитом в этом противостоянии являются хозяева поля.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция матча Ювентус - Милан:

Отметим, что второй полуфиналист турнира определится в противостоянии между Интером и Наполи, которое будет в субботу, 13 июня.

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Теги: Ювентус, Милан, видео, онлайн-трансляция, футбол, Кубок Италии
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