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Ювентус - Милан 1:0 онлайн-трансляция полуфинального матча Кубка Италии

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Ювентус и Милан сыграют в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии. Следите за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на нашем сайте.
Ювентус - Милан: онлайн-трансляция матча
Ювентус - Милан: онлайн-трансляция матча

В пятницу, 12 июня, Ювентус и Милан сыграют в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии. Встреча состоится в Турине, однако на стадионе не будет зрителей из-за пандемии коронавируса.

Практически четыре месяца назад состоялся первый полуфинальный поединок на Сан-Сиро, в котором команды сыграли вничью, обменявшись голами.

В последнее время Милану крайне сложно добиться положительного результата - последняя победа в основное время была еще в октябре 2016 года. Именно поэтому букмекеры не сомневаются в том, что фаворитом противостояния является туринский клуб.

Напомним, что действующим обладателем трофея является римский Лацио, который в прошлогоднем финале одолел именно туринский клуб.

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Теги: Милан, Ювентус, футбол, онлайн-трансляция, Кубок Италии
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