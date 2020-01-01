Джорджина Родригес призналась, что стыдилась тренироваться вместе с Роналду

Девушка рассказала, что ей было непривычно заниматься с возлюбленным, когда ввели карантин из-за пандемии коронавируса.

Джорджина Родригес, возлюбленная Криштиану Роналду, рассказала, какого ей было тренироваться вместе с футболистом, когда ввели карантин из-за пандемии коронавируса.

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"Первое время мне было стыдно тренироваться с Криштиану. Только представьте, что вам нужно делать упражнения рядом с ним. Я привыкла, что я тренируюсь дома, пока он на занятиях с командой, чтобы после возвращения у нас было больше времени друг с другом.

Но, со временем, чувство неловкости на тренировках прошло, и теперь мне нравится работать вместе с ним. Он мотивирует и вдохновляет меня.

Криштиану - настоящий спортсмен. Он умеет полностью концентрироваться и посвящать себя любимому делу. Конечно, он тренируется больше, чем я, ведь он проффесионал, нас нельзя сравнивать", - цитирует Родригес The Sun со ссылкой на Women’s Health.

Ранее сообщалось, что Джорджина Родригес попала на обложку журнала Women’s Health.