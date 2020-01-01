Наполи - Интер: прогноз и ставки букмекеров на матч Кубка Италии

Наполи и Интер сыграют в полуфинальном матче чемпионата Италии. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В Италии наконец-то возобновляется сезон после паузы из-за пандемии коронавируса. Первыми состоятся ответные полуфинальные матчи Кубка Италии. Так, сегодня, 12 июня, сыграют Ювентус и Милан, а уже завтра, 13 июня, Наполи примет Интер в Неаполе.

Встреча между командами будет проведена при пустых трибунах. Первая встреча завершилась выездной победой неаполитанцев со счетом 1:0.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии минимальное преимущество на стороне гостей поля. Так, в компании William Hill, победу Интера оценили в 2.50, а триумф Наполи - в 2.70. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.40.

Точно такого же мнения придерживаются и букмекеры из bet365, которые установили следующие коэффициенты: победа Наполи - 2.70, победа Интера - 2.50, ничья - 3.40.

Отметим, что матч Наполи - Интер состоится в субботу, 13 июня, в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на матч Ювентус - Милан.