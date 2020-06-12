Ибрагимович требует у Милана обсудить новый контракт

Руководство клуба хочет подождать с вопросом о контракте шведского футболиста.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович требует от клуба немедленно начать переговоры о новом контракте, однако руководство не торопится с этим вопросом.

Как сообщает Corriere dello Sport, Милан хочет завершить сезон, чтобы оценить свое текущее состояние, и только после этого клуб будет готов к переговороам. Исполнительный директор “россонери“ уже попросил шведа потерпеть.

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Действующее соглашение Ибрагимовича рассчитано до 30 июня, так что он торопится принять решение и даже рассматривает иные варианты, если не договорится с Миланом.

Напомним, 38-летний шведский футболист присоединился к Милану в январе 2020 года, покинув Лос-Анджелес Гэлакси. Он сыграл в восьми матчах Серии А, в которых отличился тремя голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович получил травму на тренировке Милана.