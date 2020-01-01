Игроков Милана и Ювентуса изолируют после матча Кубка Италии

В Италии приняты меры для предотвращения распространения коронавируса.

Игроков Милана и Ювентуса изолируют и протестируют на COVID-19 Getty Images

В Италии было принято решение изолировать всех футболистов и проводить тестирование на коронавирус после матчей.

Как сообщает Il Messaggero, такие меры будут приняты с целью быстрого выявления зараженных и предотвращения распространения COVID-19.

Если тесты окажутся отрицательными, то игроки будут отпущены, а следующая проверка будет проведена до и после очередного поединка. Если тест будет положительным, то заразивщихся ожидает двухнедельная изоляция.

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Первыми подобную процедуру испытают на себе игроки Милана и Ювентуса, которые сегодня, 12 июня, проведут поединок в Турине в рамках Кубка Италии. В субботу, 13 июня, то же самое ожидает Наполи и Интер, которые встретятся в Неаполе.

Отмечается, что такой же регламент будет и в матчах Серии А, которые возобновятся уже с 20 июня.

Ранее сообщалось, что в Италии будут наказывать футболистов за приближение к арбитру во время матча.