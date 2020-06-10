Сарри: Роналду и Дибалу непросто использовать одновременно

Итальянский специалист считает, что оба футболиста могут изменить ситуацию на поле.

Главный тренер Ювентуса Мауицио Сарри рассказал, почему сложно выпускать в основном составе Криштиану Роналду и Пауло Дибалу в одно время.

“Единственная проблема заключается в том, что тяжело заставить двух выдающихся футболистов, таких, как Паулу и Роналду, совместно существовать на поле. При этом они оба способны изменить ситуацию в матче в любую минуту.

С тактической точки зрения непросто использовать их одновременно, но когда в команде есть два игрока с такими качествами, всем остальным приходится адаптироваться, как в атаке, так и в обороне“, - цитирует Сарри Sky Sport Italia.

Ранее Сарри заявил, что опасается травм после возобновления сезона.