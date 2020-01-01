Пьоли: Отсутствие болельщиков на трибунах наносит огромный ущерб

Специалист призвал всех придерживаться мер безопасности.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли прокомментировал предстоящий полуфинальный матч Кубка Италии против Ювентуса.

“Играть снова - это самое главное, и мы должны делать это безопасно. Здесь, в Милане, мы всегда были осторожны. Мы приняли все необходимые меры. Мы всегда поддерживали рестарт: отсутствие болельщиков наносит огромный ущерб, но это меньшее из двух зол. Это единственный способ.

Мы встречались с Ювентусом дважды в этом сезоне, это было трудно для них и для нас в обоих случаях. Должен сказать, что мы покинули поле после первого полуфинального поединкам с некоторым сожалением“, - цитирует Пьоли Football Italia.

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