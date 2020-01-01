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Сарри: Сейчас очень высокий риск травм

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Итальянский специалист считает, что в такой ситуации не стоит говорить о фаворите Серии А.
Маурицио Сарри
Маурицио Сарри
Getty Images

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал возобновление сезона в Италии.

“Сейчас не можем говорить о фаворите за скудетто. Все команды рискуют потерять очки. Самое главное - завершить сезон.

Я считаю, что сейчас очень высокий риск травм. Мы выбрали систему увеличения рабочей нагрузки, но ниже, чем мы обычно делаем в летний период“.

Наставник также высказался о предстоящем матче с Миланом в рамках полуфинала Кубка страны.

“Милан всегда доставлял нам проблемы, результат первого этапа ничего не гарантирует. Это будет открытая игра“, - цитирует Сарри официальный сайт Ювентуса.

Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч Ювентус - Милан.

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Теги: футбол, Маурицио Сарри, Ювентус, чемпионат Италии, Серия А
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Источник: www.juventus.com

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