Сарри: Сейчас очень высокий риск травм

Итальянский специалист считает, что в такой ситуации не стоит говорить о фаворите Серии А.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал возобновление сезона в Италии.

“Сейчас не можем говорить о фаворите за скудетто. Все команды рискуют потерять очки. Самое главное - завершить сезон.

Я считаю, что сейчас очень высокий риск травм. Мы выбрали систему увеличения рабочей нагрузки, но ниже, чем мы обычно делаем в летний период“.

Наставник также высказался о предстоящем матче с Миланом в рамках полуфинала Кубка страны.

“Милан всегда доставлял нам проблемы, результат первого этапа ничего не гарантирует. Это будет открытая игра“, - цитирует Сарри официальный сайт Ювентуса.

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