Сарри: Сейчас очень высокий риск травм
Итальянский специалист считает, что в такой ситуации не стоит говорить о фаворите Серии А.
Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал возобновление сезона в Италии.
“Сейчас не можем говорить о фаворите за скудетто. Все команды рискуют потерять очки. Самое главное - завершить сезон.
Я считаю, что сейчас очень высокий риск травм. Мы выбрали систему увеличения рабочей нагрузки, но ниже, чем мы обычно делаем в летний период“.
Наставник также высказался о предстоящем матче с Миланом в рамках полуфинала Кубка страны.
“Милан всегда доставлял нам проблемы, результат первого этапа ничего не гарантирует. Это будет открытая игра“, - цитирует Сарри официальный сайт Ювентуса.
Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч Ювентус - Милан.
Полная версия правил