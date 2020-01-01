Ювентус - Милан: прогноз и ставки букмекеров на матч Кубка Италии

Ювентус и Милан сыграют в рамках ответного матча полуфинала Кубка страны. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В пятницу, 12 июня, Ювентус примет Милан в ответном полуфинальном матче Кубка Италии. Поединок состоится в Турине на стадионе Альянц Стэдиум.

По мнению букмекеров, фаворитами в данном противостоянии являются туринцы.

Так, в компании bet365 принимают ставки на команду Cарри с коэффициентом 1.50, в то время как победу Милана оценили в 6.00. На ничью здесь поставить с коэффициентом 4.33.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill. На Ювентус можно поставить с коэффициентом 1.52, а на триумф миланцев в 6.00. Ничью здесь оценили в 4.20.

Матч Ювентус - Милан состоится завтра, 12 июня, в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, первый поединок между командами завершился со счетом 1:1.