Итальянец следовал именитому форварду.

Лидер туринского Ювентуса Джорджо Кьеллини назвал самого сложного соперника в своей карьере.

“Криштиану Роналду забил много голов в матчах со мной, но мне в сердце запал Ибрагимович.

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С самого начала мы были партнерами по команде со Златаном. Я был молод и всегда пытался сравнивать себя с ним, я следовал за ним повсюду, чтобы также зарекомендовать себя в глазах других футболистов и тренера.

Принять вызов - оказаться один на один со Златаном - означало заработать уважение. Я никогда не отступал, а после каждого сражения с ним я становился сильнее и увереннее. Он доставал из соперников все лучшее. Я восхищаюсь Иброй“, - заявил Кьеллини в интервью Corriere dello Sport.

Ранее Кьеллини признался, что мог перебраться в Реал и Манчестер Сити.