Президента Интера могут оштрафовать за оскорбления в адрес президента Серии А

Стивен Чжан назвал функционера клоуном.

В Италии взялись за рассмотрения конфликта, который произошел еще до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает Calciomercato.com, Федерация футбола Италии изучает инцидент между президентом Интера Стивеном Чжаном и президентом Серии А Паоло Даль Пино.

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После матча между Интером и Ювентусом перед самым введением карантина Чжан был настолько недоволен судейством и отношением к его команде со стороны футбольных властей Италии, что обозвал Даль Пино величайшим клоуном, которого он когда-либо видел.

Функционер остался недоволен подобными высказываниями и подал жалобу на Чжана в прокуратуру федерации футбола Италии.

Впрочем, президент Интера уже признал, что сказал это сгоряча и принес свои извинения. Вероятнее всего, ему просто выпишут штраф и сделают предупреждение.

Отметим, что свой первый официальный матч после карантина Интер проведет против Наполи в рамках полуфинала Кубка Италии. Встреча состоится в субботу, 13 июня.

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