Президента Интера могут оштрафовать за оскорбления в адрес президента Серии А
В Италии взялись за рассмотрения конфликта, который произошел еще до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса.
Как сообщает Calciomercato.com, Федерация футбола Италии изучает инцидент между президентом Интера Стивеном Чжаном и президентом Серии А Паоло Даль Пино.
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После матча между Интером и Ювентусом перед самым введением карантина Чжан был настолько недоволен судейством и отношением к его команде со стороны футбольных властей Италии, что обозвал Даль Пино величайшим клоуном, которого он когда-либо видел.
Функционер остался недоволен подобными высказываниями и подал жалобу на Чжана в прокуратуру федерации футбола Италии.
Впрочем, президент Интера уже признал, что сказал это сгоряча и принес свои извинения. Вероятнее всего, ему просто выпишут штраф и сделают предупреждение.
Отметим, что свой первый официальный матч после карантина Интер проведет против Наполи в рамках полуфинала Кубка Италии. Встреча состоится в субботу, 13 июня.
Ранее сообщалось, что Неймар обозвал бойфренда матери гомосексуалистом.
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