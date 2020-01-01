Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Президента Интера могут оштрафовать за оскорбления в адрес президента Серии А

Комментариев: 0
Стивен Чжан назвал функционера клоуном.
Президент Интера Стивен Чжан
Президент Интера Стивен Чжан
Getty Images

В Италии взялись за рассмотрения конфликта, который произошел еще до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает Calciomercato.com, Федерация футбола Италии изучает инцидент между президентом Интера Стивеном Чжаном и президентом Серии А Паоло Даль Пино.

Читай также: В Италии будут наказывать футболистов за приближение к арбитру во время матча

После матча между Интером и Ювентусом перед самым введением карантина Чжан был настолько недоволен судейством и отношением к его команде со стороны футбольных властей Италии, что обозвал Даль Пино величайшим клоуном, которого он когда-либо видел.

Функционер остался недоволен подобными высказываниями и подал жалобу на Чжана в прокуратуру федерации футбола Италии.

Впрочем, президент Интера уже признал, что сказал это сгоряча и принес свои извинения. Вероятнее всего, ему просто выпишут штраф и сделают предупреждение.

Отметим, что свой первый официальный матч после карантина Интер проведет против Наполи в рамках полуфинала Кубка Италии. Встреча состоится в субботу, 13 июня.

Ранее сообщалось, что Неймар обозвал бойфренда матери гомосексуалистом.

Поделись:
Теги: Стивен Чжан, Интер, Серия А, футбол, конфликт
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь