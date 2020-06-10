В Италии будут наказывать футболистов за приближение к арбитру во время матча

В Серии А вводят новые правила для проведения поединков после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

В Италии запретят приближаться к арбитрам во время матча Getty Images

В Италии активно готовятся к рестарту чемпионата страны по футболу. Так, футбольные арбитры уже готовы к возобновлению сезона, однако теперь им придется обслуживать встречи с учетом некоторых новых правил.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, накануне матча, а также после него, арбитрам необходимо будет проходить тестирование на коронавирус. К работе будут допускать только тех, у кого результаты будут отрицательными.

На стадион каждый арбитр будет прибывать самостоятельно. Быть на месте необходимо за 1 час 45 минут до начала встречи. Судейские комнаты, а также все приборы (часы, гарнитуры и прочее) в обязательном порядке должны быть продезинфицированы.

Читай также: Запрет на еду в раздевалке и никаких рукопожатий: Протокол проведения матчей в Украине

На поле бригада арбитров будет выходить за полчаса до стартового свистка. Во время самого поединка футболистам будет запрещено протестовать против судейских решений, а также приближаться к рефери на расстояние менее полутора метров. За нарушение этих правил игроки будут наказываться желтой карточкой.

Футболистов будут наказывать, если они приблизятся ближе, чем на 1,5 метра Getty Images

Сразу после поединка бригада арбитров будет покидать стадион в установленном порядке, не встречаясь ни с кем. Что касается разбора игры, то его проводить будут удаленно при помощи приложения Future.

Отметим, что первым матчем после паузы станет ответный полуфинал Кубка Италии между Ювентусом и Миланом. Встреча состоится в пятницу, 12 июня. Что касается Серии А, то матчи возобновятся 20 июня.

Ранее сообщалось, что в Испании один из футбольных арбитров сдал положительный тест на коронавирус.