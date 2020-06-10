В Италии будут наказывать футболистов за приближение к арбитру во время матча
В Италии активно готовятся к рестарту чемпионата страны по футболу. Так, футбольные арбитры уже готовы к возобновлению сезона, однако теперь им придется обслуживать встречи с учетом некоторых новых правил.
Как сообщает Gazzetta dello Sport, накануне матча, а также после него, арбитрам необходимо будет проходить тестирование на коронавирус. К работе будут допускать только тех, у кого результаты будут отрицательными.
На стадион каждый арбитр будет прибывать самостоятельно. Быть на месте необходимо за 1 час 45 минут до начала встречи. Судейские комнаты, а также все приборы (часы, гарнитуры и прочее) в обязательном порядке должны быть продезинфицированы.
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На поле бригада арбитров будет выходить за полчаса до стартового свистка. Во время самого поединка футболистам будет запрещено протестовать против судейских решений, а также приближаться к рефери на расстояние менее полутора метров. За нарушение этих правил игроки будут наказываться желтой карточкой.
Сразу после поединка бригада арбитров будет покидать стадион в установленном порядке, не встречаясь ни с кем. Что касается разбора игры, то его проводить будут удаленно при помощи приложения Future.
Отметим, что первым матчем после паузы станет ответный полуфинал Кубка Италии между Ювентусом и Миланом. Встреча состоится в пятницу, 12 июня. Что касается Серии А, то матчи возобновятся 20 июня.
Ранее сообщалось, что в Испании один из футбольных арбитров сдал положительный тест на коронавирус.
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