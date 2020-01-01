На полузащитника Милана напали грабители, угрожая пистолетом
Самуэль Кастильехо подвергся нападению.
Хавбек Милана Самуэль Кастильехо сообщил, что он стал жертвой грабителей.
“В Милане все в порядке? Два парня ограбили меня, направив пистолет мне в лицо“, - написал футболист в Instagram Stories.
По информации издания MilanNews, испанец подвергся нападению, когда он был за рулем автомобиля. У него украли часы.
Ранее сообщалось, что египетская полиция задержала грабителей, которые совершали преступления в масках Салаха.
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