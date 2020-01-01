На полузащитника Милана напали грабители, угрожая пистолетом

Самуэль Кастильехо подвергся нападению.

Хавбек Милана Самуэль Кастильехо сообщил, что он стал жертвой грабителей.

“В Милане все в порядке? Два парня ограбили меня, направив пистолет мне в лицо“, - написал футболист в Instagram Stories.

По информации издания MilanNews, испанец подвергся нападению, когда он был за рулем автомобиля. У него украли часы.

Ранее сообщалось, что египетская полиция задержала грабителей, которые совершали преступления в масках Салаха.