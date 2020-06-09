Интер подписал вундеркинда из Болгарии
Итальянский клуб согласовал трансфер игрока болгарского клуба.
Интер согласовал условия трансфера полузащитника болгарского Ботева Николы Илиева.
По информации Calciomercato.it, итальянцы заплатили клубу из Пловдива 500 тысяч евро за 16-летнего игрока. Также Ботев получит определенный процент от суммы возможной продажи полузащитника.
Вашему вниманию видео подборка выступлений Николы Илиева:
Читай также: ПСЖ выкупит Икарди у Интера за 50 миллионов плюс бонусы
В субботу, 6 июня, атакующему полузащитнику исполнилось 16 лет. Сейчас он находится в Милане и уже посетил базу Интера в Аппиано. Со следующего сезона Илиев будет выступать за юношескую команду "нерадзурри".
Ранее сообщалось, что нападающий Атлетико Альваро Мората может перебраться в Интер.
Полная версия правил