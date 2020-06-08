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В Серии А не объявят чемпиона, если турнир остановят после 15 июля

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В Италии продумали варианты на случай повторной остановки сезона из-за пандемии коронавируса.
В этом сезоне в Италии может не быть чемпиона
В этом сезоне в Италии может не быть чемпиона
Getty Images

В ближайшее время возобновится чемпионат Италии по футболу, однако руководство турнира рассматривает варианты действий в случае, если сезон вновь будет остановлен.

По информации Corriere dello Sport, если Серию А вновь прервут до 15 июля, то будет проведена серия плей-офф для определения чемпиона.

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Однако, если чемпионат остановят после этой даты, то лига определит команды, которые попадут в еврокубки, и клубы, которые опустятся в другой дивизион, на основании текущего положения команд в турнирной таблице. При этом чемпионство не будет присуждено лидеру таблицы.

Такой же порядок действий рассчитан и для Серии Б. За подобный сценарий проголосовали клубы и президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина. Отмечается, что было 18 голосов за и 3 - против.

Напомним, Серия А возобновится уже 20 июня.

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Теги: Серия А, чемпионат Италии по футболу, футбол, чемпионат Италии
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