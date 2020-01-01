Полузащитнику Торино сделали операцию
У футболиста было повреждение крестообразной связки колена.
Полузащитнику Торино Даниэле Базелли сделали операцию на колене.
По информации Football Italia, на одной из первых тренировок после выхода команды из карантина 28-летний футболист повредил крестообразную связку колена. Операция прошла успешно.
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Как отмечает источник, восстановление итальянец начнет приблизительно через две недели. Участие игрока в нынешнем сезоне под вопросом, так как обычно сроки восстановления при такой травме составляют около полугода.
Стоит сказать, что в текущей кампании Базелли провел 21 матч, в которых отличился четырьмя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что полузащитник Александрии Андрей Запорожан завершил карьеру из-за травмы.
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