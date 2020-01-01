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Полузащитнику Торино сделали операцию

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У футболиста было повреждение крестообразной связки колена.
Даниэле Базелли
Даниэле Базелли
Getty Images

Полузащитнику Торино Даниэле Базелли сделали операцию на колене.

По информации Football Italia, на одной из первых тренировок после выхода команды из карантина 28-летний футболист повредил крестообразную связку колена. Операция прошла успешно.

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Как отмечает источник, восстановление итальянец начнет приблизительно через две недели. Участие игрока в нынешнем сезоне под вопросом, так как обычно сроки восстановления при такой травме составляют около полугода.

Стоит сказать, что в текущей кампании Базелли провел 21 матч, в которых отличился четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что полузащитник Александрии Андрей Запорожан завершил карьеру из-за травмы.

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Теги: Торино, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, травма, операция, чемпионат Италии
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