Стало известно, когда откроется трансферное окно в Италии

Дата регистрация новичков перенесена.

Федерация футбола Италии объявила о переносе летнего трансферного окна из-за пандемии коронавируса, об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, футбольные клубы смогут проводить трансферы начиная с первого сентября. Закрытие трансферного рынка перенесено на пятое октября.

Отмечается, что изменения также коснутся и зимнего трансферного окна. Команды смогут регистрировать новых игроков с четвертого по 31-е января.

Напомним, что чемпионат Италии возобновится 20 июня. Вашему вниманию календарь доигровки Серии А.