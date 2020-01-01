Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Стало известно, когда откроется трансферное окно в Италии

Комментариев: 0
Дата регистрация новичков перенесена.
Трансферное окно откроется первого сентября
Трансферное окно откроется первого сентября
www.legaseriea.it

Федерация футбола Италии объявила о переносе летнего трансферного окна из-за пандемии коронавируса, об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, футбольные клубы смогут проводить трансферы начиная с первого сентября. Закрытие трансферного рынка перенесено на пятое октября.

Отмечается, что изменения также коснутся и зимнего трансферного окна. Команды смогут регистрировать новых игроков с четвертого по 31-е января.

Напомним, что чемпионат Италии возобновится 20 июня. Вашему вниманию календарь доигровки Серии А.

Поделись:
Теги: чемпионат Италии, Сериа А, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь