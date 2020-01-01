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Нападающий Атлетико может перебраться в Интер

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Услугами Альваро Мораты интересуются в Серии А.
Альваро Мората
Альваро Мората
Getty Images

Нападающий Атлетико Альваро Мората может перебраться в Интер. Об этом сообщает Football Italia.

Отмечается, что миланцы рассматривают футболиста в качестве потенциальной замены для Лаутаро Мартинеса. 

Напомним, формально права на испанца принадлежат Челси. “Матрасники“ летом должны выкупить контракт игрока за 56 миллионов евро. 

Ранее Мората играл в чемпионате Италии. С 2014 по 2016 год он представлял Ювентус.

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Теги: футбол, Альваро Мората, Интер, Атлетико
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