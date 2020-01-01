Нападающий Атлетико может перебраться в Интер
Услугами Альваро Мораты интересуются в Серии А.
Нападающий Атлетико Альваро Мората может перебраться в Интер. Об этом сообщает Football Italia.
Отмечается, что миланцы рассматривают футболиста в качестве потенциальной замены для Лаутаро Мартинеса.
Напомним, формально права на испанца принадлежат Челси. “Матрасники“ летом должны выкупить контракт игрока за 56 миллионов евро.
Ранее Мората играл в чемпионате Италии. С 2014 по 2016 год он представлял Ювентус.
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