Нападающий Атлетико может перебраться в Интер

Услугами Альваро Мораты интересуются в Серии А.

Нападающий Атлетико Альваро Мората может перебраться в Интер. Об этом сообщает Football Italia.

Отмечается, что миланцы рассматривают футболиста в качестве потенциальной замены для Лаутаро Мартинеса.

Напомним, формально права на испанца принадлежат Челси. “Матрасники“ летом должны выкупить контракт игрока за 56 миллионов евро.

Ранее Мората играл в чемпионате Италии. С 2014 по 2016 год он представлял Ювентус.