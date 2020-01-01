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Наставник Пармы переболел COVID-19

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Специалист узнал, что переболел коронавирусом, когда сдал тест на наличие антител.
Роберто Д’Аверса
Роберто Д’Аверса
Getty Images

Главный тренер Пармы Роберто Д’Аверса рассказал, что переболел коронавирусом.

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"Несколько дней после матча со СПАЛом у меня была повышенная температура. Для меня в этом не было ничего особенного, поэтому я не сдавал тест на коронавирус. Тогда мы не знали, болен ли я COVID-19 или нет.

Однако позже перенесенная болезнь подтвердилась благодаря анализу крови на наличие антител. Дело в том, что в это время года у меня всегда повышается температура. Но я был на самоизоляции вместе с семьей", - цитирует Д’Аверса Football Italia.

Ранее сообщалось, что Барселона скрыла информацию о заразившихся коронавирусом.

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Теги: Парма, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, коронавирус, COVID-19
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