Бонуччи - о переходе в Милан: Я принял неверное решение

Итальянец признался, что он пережил тяжелый год.

Защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи рассказал о своих выступлениях за Милан в сезоне-2017/2018.

“Это был сложный сезон для меня как лично, так и в профессиональном плане. Были некоторые разногласия, особенно после неудачи в Лиге чемпионов. Тогда я принял неверное решение.

Но я должен признать, что этот переход повлиял на меня как на человека. Эти месяцы в Милане заставили меня разобраться в себе и понять, что Ювентус для меня словно семья.

В Милане я встретил хороших людей, как Рино Гаттузо. Это был сложный год, но не бесполезный“, - цитирует футболиста Gazzetta dello Sport.

Ранее Джорджо Кьеллини заявил, что Леонардо Бонуччи был в невменяемом состоянии, когда решил сменить Ювентус на Милан.