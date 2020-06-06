Бонуччи - о переходе в Милан: Я принял неверное решение
Итальянец признался, что он пережил тяжелый год.
Защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи рассказал о своих выступлениях за Милан в сезоне-2017/2018.
“Это был сложный сезон для меня как лично, так и в профессиональном плане. Были некоторые разногласия, особенно после неудачи в Лиге чемпионов. Тогда я принял неверное решение.
Но я должен признать, что этот переход повлиял на меня как на человека. Эти месяцы в Милане заставили меня разобраться в себе и понять, что Ювентус для меня словно семья.
В Милане я встретил хороших людей, как Рино Гаттузо. Это был сложный год, но не бесполезный“, - цитирует футболиста Gazzetta dello Sport.
Ранее Джорджо Кьеллини заявил, что Леонардо Бонуччи был в невменяемом состоянии, когда решил сменить Ювентус на Милан.
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