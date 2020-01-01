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Де Лигт: Роналду - величайший футболист своего поколения

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Португалец является примером для подражания.
Маттейс де Лигт и Криштиану Роналду
Маттейс де Лигт и Криштиану Роналду
Getty Images

Футболист Ювентуса Маттейс де Лигт поделился мнением о своем одноклубнике Криштиану Роналду.

“Роналду - величайший футболист своего поколения. Он является примером для подражания для молодых игроков.

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Я всегда стараюсь прогрессировать, глядя на его игру, ведь на тренировках он работает с невероятной энергетикой. Возникают сомнения, что ему действительно 35 лет.

Кроме Роналду, меня впечатлили Дибала и Бентанкур. У них у обоих потрясающая техника. Родриго недооценивают, но я уверен, что у него впереди большое будущее“, - приводит слова де Лигта Goal со ссылкой наTuttosport.

Ранее сообщалось, что Роналду близок к уходу из Ювентуса по окончанию сезона.

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Теги: Маттейс де Лигт, Ювентус, Криштиану Роналду, Сериа А, чемпионат Италии, футбол
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