Де Лигт: Роналду - величайший футболист своего поколения
Португалец является примером для подражания.
Футболист Ювентуса Маттейс де Лигт поделился мнением о своем одноклубнике Криштиану Роналду.
“Роналду - величайший футболист своего поколения. Он является примером для подражания для молодых игроков.
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Я всегда стараюсь прогрессировать, глядя на его игру, ведь на тренировках он работает с невероятной энергетикой. Возникают сомнения, что ему действительно 35 лет.
Кроме Роналду, меня впечатлили Дибала и Бентанкур. У них у обоих потрясающая техника. Родриго недооценивают, но я уверен, что у него впереди большое будущее“, - приводит слова де Лигта Goal со ссылкой наTuttosport.
Ранее сообщалось, что Роналду близок к уходу из Ювентуса по окончанию сезона.
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