Брешия расторгла контракт с Балотелли

Стороны пришли к соглашению.

Президент Брешии Массимо Челлино заявил о том, что форвард Марио Балотелли больше не является игроком команды.

Причиной такого решения стало то, что итальянец перестал посещать тренировки после возвращения команды к работе. В свою очередь, Марио не согласился с обвинением в свою сторону и пригрозил клубу судом.

Как сообщает журналист Николо Скира в Twitter, стороны сумели прийти к соглашению. Владелец клуба Челлино отправил Балотелли письмо, в котором сообщил ему о расторжении соглашения, а представили команды и футболиста уже обсудили условия прекращения сотрудничества.

В текущем сезоне Балотелли провел 19 поединков за Брешию, в которых забил пять голов.

Ранее сообщалось, что норвежский клуб разорвал контракт с игроком, воровавшим деньги у клуба.