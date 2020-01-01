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Брешия расторгла контракт с Балотелли

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Стороны пришли к соглашению.
Марио Балотелли
Марио Балотелли
Getty Images

Президент Брешии Массимо Челлино заявил о том, что форвард Марио Балотелли больше не является игроком команды.

Причиной такого решения стало то, что итальянец перестал посещать тренировки после возвращения команды к работе. В свою очередь, Марио не согласился с обвинением в свою сторону и пригрозил клубу судом.

Как сообщает журналист Николо Скира в Twitter, стороны сумели прийти к соглашению. Владелец клуба Челлино отправил Балотелли письмо, в котором сообщил ему о расторжении соглашения, а представили команды и футболиста уже обсудили условия прекращения сотрудничества.

В текущем сезоне Балотелли провел 19 поединков за Брешию, в которых забил пять голов.

Ранее сообщалось, что норвежский клуб разорвал контракт с игроком, воровавшим деньги у клуба.

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Теги: Марио Балотелли, Брешиа, Сериа А, чемпионат Италии, футболи
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