Кьеллини признался, что мог перебраться в Реал и Манчестер Сити

Итальянец был близок к мадридскому клубу.

Футболист Ювентуса Джорджо Кьеллини рассказал, что мог покинуть туринский клуб в 2010 и 2011 годах.

“Я дважды был близок к уходу из Ювентуса, в 2010 и 2011 годах. Мне приходилось подумать.

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В первый раз я был близок к Реалу, второй - к Манчестер Сити. Но я был очень близок к испанской команде.

Мой агент встречался с представителем мадридцев, но Моуринью тогда только возглавил клуб и потребовал покупки своего соотечественника Рикарду Карвалью. Ювентус был счастлив сохранить меня.

Во второй раз я лично встречался с представителем Манчестер Сити в Милане, но ничего из этого не вышло“, - написал Кьеллини в автобиографии.

Ранее итальянец высказался о развитие Погба в Ювентусе.