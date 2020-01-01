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Кьеллини признался, что мог перебраться в Реал и Манчестер Сити

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Итальянец был близок к мадридскому клубу.
Джорджо Кьеллини
Джорджо Кьеллини
Getty Images

Футболист Ювентуса Джорджо Кьеллини рассказал, что мог покинуть туринский клуб в 2010 и 2011 годах.

“Я дважды был близок к уходу из Ювентуса, в 2010 и 2011 годах. Мне приходилось подумать.

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В первый раз я был близок к Реалу, второй - к Манчестер Сити. Но я был очень близок к испанской команде.

Мой агент встречался с представителем мадридцев, но Моуринью тогда только возглавил клуб и потребовал покупки своего соотечественника Рикарду Карвалью. Ювентус был счастлив сохранить меня. 

Во второй раз я лично встречался с представителем Манчестер Сити в Милане, но ничего из этого не вышло“, - написал Кьеллини в автобиографии.

Ранее итальянец высказался о развитие Погба в Ювентусе.

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Теги: Джорджо Кьеллини, Ювентус, футбол, чемпионат Италии, Сериа А
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