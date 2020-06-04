Роналду - первый в мире футболист-миллиардер

За прошлый год футболист заработал 105 миллионов, что позволило ему примкнуть к клубу миллиардеров.

Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в мире футболистом, который на протяжении своей карьеры сумел заработать миллиард долларов.

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Как сообщает Forbes, в прошлом году 35-летний форвард заработал 105 миллионов долларов, что позволило ему перешагнуть планку в один миллиард. В качестве зарплаты Роналду за 17 лет в футболе заработал 650 миллионов, все остальное - это доходы от спонсорских контрактов и бизнеса.

Источник также отмечает, что португалец - третий в мире человек из мира спорта, который заработал миллиард, будучи действующим спортсменом. Ранее подобное удавалось только гольфисту Тайгеру Вудсу (2009 год) и боксеру Флойду Мейвезеру (2017 год).

Ранее сообщалось, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду поразил невероятным трюком, забросив ногой мяч в баскетбольное кольцо.