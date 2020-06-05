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Роналду устроил костюмированную вечеринку в честь дня рождения детей

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Близнецам Еве и Матео исполнилось 3 года.
Криштиану Роналду с детьми и возлюбленной Джорджиной Родригес
Криштиану Роналду с детьми и возлюбленной Джорджиной Родригес
instagram.com/cristiano/

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду решил устроить праздник в честь дня рождения своих детей - близнецов Евы и Матео, которым сегодня, 5 июня, исполнилось три года.

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Футболист организовал костюмированную вечеринку - сам Роналду предстал в образе Аладдина, а его возлюбленная Джорджина Родригес - в образе розового рейнджера из “Могучих рейнджеров“.

Сыновья футболиста - Криштиану-младший и Матео, - превратились в Халка и Человека паука, а дочери Ева и Алана Мартина - в сестер Эльзу и Анну из мультфильма “Холодное сердце“.

“С днем рождения мои дорогие Ева и Матео! Мы любим вас“, - написал Роналду в Instagram, опубликовав фото с празднования и множеством подарков.

Ранее сообщалось, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду решился на смену имиджа.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, футбол, вне игры, семья, день рождения
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