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"На**й расизм": Лукаку - о массовых протестах в США

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Бельгиец поддержал протестующих.
Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку
Getty Images

Форвард Интера Ромелу Лукаку поделился мнением о массовых протестах в США, которые связаны с гибелью афроамериканца при задержании полицейским.

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“Дорогие темнокожие женщины, я восторгаюсь вами! Спасибо, что поддерживаете нас в то время безумия, что вам пришлось пережить. Вы наша основа, и я ценю каждую из вас.

Дорогие черные мужчины, вы молодцы. Многие люди стараются нас сломить, но мы крепко стоим на ногах. С рождения нас прижимали к стене, но кое кто из нас справился.

Настало время объединиться и подготовить молодое поколение, рассказать им, что они могут добиться величия! Продолжайте шагать мирно и нести послание. Жизни темнокожих важны. Ха**й расизм“, - написал Лукаку в Twitter.

Ранее Шевченко поддержал акцию против расизма.

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Теги: Ромелу Лукаку, футбол, Интер, протесты
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  04.06.2020, 11:01
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Лукаку в каку!
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