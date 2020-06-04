"На**й расизм": Лукаку - о массовых протестах в США

Бельгиец поддержал протестующих.

Форвард Интера Ромелу Лукаку поделился мнением о массовых протестах в США, которые связаны с гибелью афроамериканца при задержании полицейским.

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“Дорогие темнокожие женщины, я восторгаюсь вами! Спасибо, что поддерживаете нас в то время безумия, что вам пришлось пережить. Вы наша основа, и я ценю каждую из вас.

Дорогие черные мужчины, вы молодцы. Многие люди стараются нас сломить, но мы крепко стоим на ногах. С рождения нас прижимали к стене, но кое кто из нас справился.

Настало время объединиться и подготовить молодое поколение, рассказать им, что они могут добиться величия! Продолжайте шагать мирно и нести послание. Жизни темнокожих важны. Ха**й расизм“, - написал Лукаку в Twitter.

Ранее Шевченко поддержал акцию против расизма.