Скандальный нападающий Реала согласился на переход в Милан

Серб сменит команду.

Форвард мадридского Реала Лука Йович согласился на переход в Милан, об этом сообщает LBDV.

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По информации источника, клубы договорились, что сербский футболист перейдет в итальянскую команду на правах двухгодичной аренды, а по ее окончании “россонери“ должны будут заплатить 40 миллионов евро, чтобы осуществить полноценный трансфер.

В текущем сезоне Йович провел 24 матча за Реал, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Милан намерен приобрести 4 игроков Реала.