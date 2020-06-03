Смоллинг хочет остаться в Роме

Футболист не намерен возвращаться в Манчестер Юнайтед.

Защитник Ромы Крис Смоллинг, права на которого принадлежат Манчестер Юнайтед, хочет продолжить выступления за итальянскую команду. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Отмечается, что спортивный директор “волков“ Джанлука Петрачи пытается договориться с манкунианцами о продлении аренды футболиста, предложив 3 миллиона евро.

Кроме того, не исключается также полноценный трансфер англичанина.

В этом сезоне Смоллинг провел 28 матчей за Рому, где забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Смоллинг отказался возвращаться в Манчестер Юнайтед.