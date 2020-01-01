Ювентус близок к трансферу полузащитника Лиона

Туринский клуб хочет заполучить 21-летнего француза.

Полузащитник Лиона Уссем Ауар близок к тому, чтобы перейти в состав туринского Ювентуса.

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Как сообщает L'Equipe, "старая сеньора" сейчас ближе всех к покупке 21-летнего игрока. Ранее на Ауара всерьез претендовал Манчестер Сити, однако хавбек не захотел переходить в английский клуб из-за его двухлетнего запрета на участие в еврокубках.

В нынешнем сезоне Ауар отыграл 37 матчей за "ткачей", в которых заюил 9 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Лион подал два судебных иска из-за досрочного завершения чемпионата Франции.