Сестра Гаттузо умерла в 37-летнем возрасте

Девушку госпитализировали еще в феврале, и спасти ее жизнь так и не удалось.

В семье главного тренера Наполи Дженнаро Гаттузо произошла трагедия.

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Как сообщает Football Italia, сегодня специалист потерял сестру Францеску, которой было всего лишь 37 лет. Девувшка госпитализировали еще в феврале, и с тех пор она находилась в реанимации.

Причина смерти Францески не называется, но издание La Gazzetta dello Sport отмечает, что у нее была редкая болезнь и она уже перенесла несколько операций.

Милан, в котором девушка долгое время работала секретарем, а сам Гаттузо построил отличную футбольную карьеру, уже выступил с заявлением по этому поводу.

“Франческа Гаттузо встретила болезнь с теми же силой и энергией, что дарила клубу и болельщикам каждый день. Рино, мы разделяем с тобой и твоей семьей огромную боль от потери. Покойся с миром, дорогая Франческа“, - говорится в сообщении в аккаунте Милана в Twitter.

Ранее сообщалось, что умер трехкратный олимпийский чемпион в спринтерском беге.