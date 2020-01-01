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Лацио готов рассмотреть предложения по Милинковичу-Савичу

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Руководство клуба допускает продажу сербского футболиста.
Сергей Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
Getty Images

Спортивный директор Лацио Игли Таре сообщил, что клуб готов рассмотреть предложения по трансферу полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

"Думаю, многое изменится на рынке, потому что пандемия - это событие, происходящее один раз в жизни, которое изменило все. Мы должны проявлять творческий подход, но, прежде всего, очень четко ориентироваться в планировании нашего настоящего и будущего.

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Конечно, связь Милинковича-Савича и Лацио никогда не умрет, потому что за эти годы он действительно вырос. Но, учитывая ситуацию, а также его желания, то мы оценим его будущее без давления и во благо всех заинтересованных сторон.

Если мы получим действительно хорошее предложение, которое порадует и клуб, и игрока, то мы примем его во внимание и изучим. Но если нет, то и он счастлив, и мы будем рады, что он останется“, - приводит слова Таре Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов заплатить 80 миллионов евро за двух игроков Лацио.

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Теги: Сергей Милинкович-Савич, Лацио, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол
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