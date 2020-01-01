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Стала известна судьба Буффона в Ювентусе

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Итальянец не намерен заканчивать карьеру.
Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон
Getty Images

Вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон останется в туринском клубе на следующий сезон, об этом сообщил журналист Николо Скира в Twitter.

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По информации источника, руководство итальянской команды сумело договориться с игроком о продление контракта. По новому соглашению Буффон останется в клубе до лета 2021 года. Детали сделки неизвестны.

Напомним, что Буффон выступает за Ювентус с 2001 года. За это время он лишь однажды покинул клуб, перебравшись летом 2018-го в ПСЖ, но через сезон вернулся обратно.

В текущем сезоне Джанлуиджи провел 11 матчей во всех турнирах за Ювентус, в которых пропустил девять голов и трижды сохранял ворота в неприкосновенности.

Ранее стало известно, что Шахтер мог купить Буффона.

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Теги: Джанлуиджи Буффон, Ювентус, футбол, Сериа А, чемпионат Италии
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