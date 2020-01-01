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Стал известен календарь доигровки Серии А

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В первом матче сыграют Парма - Торино
В первом матче сыграют Парма - Торино
Getty Images

Руководство Серии А объявило даты рестарта чемпионата Италии и Кубка страны.

Сегодня, 1 июня, был опубликовал календарь, по которому намерены доиграть первенство страны. Возобновление лиги ожидается 20 июня, а завершить чемпионат-2019/20 хотят в начале августа.

Все матчи будут проходить без зрителей, несмотря на то, что существовала возможность допуска фанатов на стадионы.

Чтобы болельщики смогли увидеть больше футбольных матчей, поединки будут проводиться практически ежедневно.

Сериа А возобновится матчем 25-го тура между Торино и Пармой, который запланирован на 20 июня в 20:30 по киевскому времени. Также в 22:45 сыграют Верона и Кальяри.

На следующий день, 21 июня, должны будут сыграть Аталанта - Сассуоло и Интер - Сампдория.

Ранее стало известно, когда возобновится Ла Лига.

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Теги: Сериа А, чемпионат Италии, футбол
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