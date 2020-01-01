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Бывший защитник Интера: Лукаку проделал фантастическую работу, заменив Икарди

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Джузеппе Бергоми не считает трансфер аргентинца серьезной утратой.
Джузеппе Бергоми
Джузеппе Бергоми
Getty Images

Бывший защитник Интера Джузеппе Бергоми прокомментировал трансфер нападающего Интера Мауро Икарди в ПСЖ.

“Интер принял решение по Икарди еще в прошлом году.

Учитывая то, как развивалась ситуация, я думаю, что сделка с ПСЖ представляет собой лучший выбор для заинтересованных сторон. Икарди перешел в клуб, у которого нет престижа Интера, но он выиграл Лигу 1 и теоретически может победить в Лиге чемпионов.

Тем временем Ромелу Лукаку проделал прекрасную работу по замене Икарди, поэтому все счастливы“, - цитирует легендарного итальянца Football Italia.

Напомним, Икарди подписал контракт с ПСЖ до 2024 года.

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Теги: футбол, Интер, ПСЖ, Мауро Икарди, Джузеппе Бергоми
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