Бывший защитник Интера: Лукаку проделал фантастическую работу, заменив Икарди

Джузеппе Бергоми не считает трансфер аргентинца серьезной утратой.

Бывший защитник Интера Джузеппе Бергоми прокомментировал трансфер нападающего Интера Мауро Икарди в ПСЖ.

“Интер принял решение по Икарди еще в прошлом году.

Учитывая то, как развивалась ситуация, я думаю, что сделка с ПСЖ представляет собой лучший выбор для заинтересованных сторон. Икарди перешел в клуб, у которого нет престижа Интера, но он выиграл Лигу 1 и теоретически может победить в Лиге чемпионов.

Тем временем Ромелу Лукаку проделал прекрасную работу по замене Икарди, поэтому все счастливы“, - цитирует легендарного итальянца Football Italia.

Напомним, Икарди подписал контракт с ПСЖ до 2024 года.