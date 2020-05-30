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Главный тренер Аталанты назвал положительные стороны Малиновского

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Джан Пьеро Гасперини отметил, что украинец хорошо включается в игру.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился мнением об украинском полузащитнике команды Руслане Малиновском.

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"Малиновский умеет хорошо включаться в игру. Он всегда нацелен на ворота соперника. Он умеет играть решающую роль, и я думаю, что он может впечатлить нас в концовке сезона", - приводит слова Гасперини La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что в текущем сезоне Малиновски отыграл 31 матч за Аталанту во всех турнирах, в которых он забил пять голов и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини переболел коронавирусом.

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Теги: Руслан Малиновский, Джан Пьеро Гасперини, Аталанта, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол
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