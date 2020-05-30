Главный тренер Аталанты назвал положительные стороны Малиновского
Джан Пьеро Гасперини отметил, что украинец хорошо включается в игру.
Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился мнением об украинском полузащитнике команды Руслане Малиновском.
Читай также: Малиновский назвал самого жесткого тренера в карьере
"Малиновский умеет хорошо включаться в игру. Он всегда нацелен на ворота соперника. Он умеет играть решающую роль, и я думаю, что он может впечатлить нас в концовке сезона", - приводит слова Гасперини La Gazzetta dello Sport.
Отметим, что в текущем сезоне Малиновски отыграл 31 матч за Аталанту во всех турнирах, в которых он забил пять голов и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини переболел коронавирусом.
Полная версия правил