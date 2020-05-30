Массовый закуп: Милан намерен приобрести 4 игроков Реала

"Россонери" готовы потратиться в летнее трансферное окно.

Руководство Милана заинтересовано в приобретении четверых футболистов мадридского Реала, об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, “россонери“ хотят видеть в своем составе: защитника Эдера Милитао, полузащитников Мартина Эдегора и Лукаса Васкеса, а также нападающего Лука Йовича.

В руководстве Милана считают, что эти приобретения позволят команде бороться за место в в Лиге чемпионов.

Отметим, что итальянский клуб активно работает над трансфером Йовича.

Ранее сообщалось, что Реал намерен создать звездное трио в 2021 году.