Массовый закуп: Милан намерен приобрести 4 игроков Реала
"Россонери" готовы потратиться в летнее трансферное окно.
Руководство Милана заинтересовано в приобретении четверых футболистов мадридского Реала, об этом сообщает Tuttosport.
По информации источника, “россонери“ хотят видеть в своем составе: защитника Эдера Милитао, полузащитников Мартина Эдегора и Лукаса Васкеса, а также нападающего Лука Йовича.
В руководстве Милана считают, что эти приобретения позволят команде бороться за место в в Лиге чемпионов.
Отметим, что итальянский клуб активно работает над трансфером Йовича.
Ранее сообщалось, что Реал намерен создать звездное трио в 2021 году.
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