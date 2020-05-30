В Италии могут начать пускать болельщиков на стадионы в августе

В скором времени фанаты смогут вернуться на стадионы.

Федерация футбола Италии и руководство Серии А обсуждают варианты возвращения фанатов на трибуны стадионов.

Как сообщает Corriere dello Sport, появилась идея о том, как сделать нахождение болельщиков безопасным. Так как ширина сидений, как правило, составляет 45 сантиметров, то если один фанат будет занимать три сидения, то будет соблюдаться правила дистанцирования.

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Таким образом, стадионы будут заполнены на треть. Возвращение болельщиков при таком варианте заполнения стадионов возможно в августе или в сентябре. Такую идею подал президент Лечче Саверио Стикки Дамиани.

“Наш стадион вмещает 30 тысяч человек, и 20 тысяч владеют сезонными абонементами. Если мы поделим болельщиков с абонементами пополам и будем пускать по 10 тысяч на домашние матчи по очереди, то так будем соблюдать правила. Но обычные билеты мы продавать не будем“, - рассказал Дамиани.

Ранее сообщалось, что в Венгрии разрешили проводить матчи с болельщиками.