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Кьеллини: Когда Погба перешел в Ювентус, никто не ожидал, что он станет настоящим чемпионом

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Итальянец лестно высказался в сторону своего бывшего одноклубника.
Поль Погба и Джорджо Кьеллини
Поль Погба и Джорджо Кьеллини
Getty Images

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини оценил игру экс-игрока команды Поля Погба.

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“Я помню момент, когда он пришел. Через несколько дней мои товарищи по команде посмотрели друг на друга и сказали: “Этот парень действительно хорош“.

Он перешел в качестве свободного агента из Манчестер Юнайтед, он был очень молод, и мы подумали, что он - один из тех, кого клубы используют лишь для работы на рынке.

Никто не ожидал, что он станет настоящим чемпионом. Поль быстро двигался, имея невероятное телосложение, он был волшебным, впечатляющим футболистом на поле“, - цитирует Кьеллини Football Italia со ссылкой на его автобиографию.

Напомним, Погба защищал цвета Ювентуса с 2012 по 2016 год.

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Теги: футбол, Поль Погба, Ювентус, чемпионат Италии, Серия А, Джорджо Кьеллини
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